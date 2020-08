Malamore: la band salentina in concerto in streaming da una delle terrazze più belle di Lecce

Palazzo Belsanti, dimora storica nel cuore di Lecce, sarà il palcoscenico d'eccezione dell'acoustic live dei Malamore, gruppo indie pop leccese: giovedì 27 agosto, alle 19.30, l'happening musicale che si svolgerà a porte chiuse nel rispetto delle norme anti Covid19 sarà trasmesso in diretta sui social per un evento unico organizzato da Dare Studio, agenzia milanese che si occupa di brand e partnership musicali, in collaborazione con Believe Music, etichetta discografica francese con sede a Milano. La performance di Osvaldo Greco (voce e chitarra), Matteo Spano (batteria) e Giacomo Spedicato (chitarra e basso) sarà un acoustic live, intimo e suggestivo, dei brani con i quali il gruppo sta conquistando l'attenzione di un pubblico sempre più ampio.

Malamore è un progetto musicale indie pop nato a Lecce nel 2018. Ad ispirare Osvaldo Greco (voce e chitarra), Matteo Spano (batteria) e Giacomo Spedicato (chitarra e basso), componenti del gruppo, è la canzone "Malamore" di Enzo Carella, nome scelto per il nuovo progetto artistico conosciuto fino a poco tempo fa come OSVALDO. Accomunati dalla voglia di fare della musica la loro vita, i tre musicisti salentini intraprendono un percorso, fra lavoro in studio e live in giro per l'Italia, e si fanno conoscere sul web e sui palchi con i brani Marie e Tramonti sul mare. Le loro influenze provengono dall’amore per il cantautorato italiano, con un occhio rivolto alla sperimentazione di nuove sonorità. Un mix che riporta ad atmosfere vintage, con un tocco di romanticismo che li contraddistingue. Nel 2018 vincono a Matera il contest “Frequenze Mediterranee”. Il 2019 li vede vincitori di “ArtRockMuseum” a Bologna. Partecipano con il brano Marie nella serie “Involontario”, targata Officine Buone e andata online su tutti i canali web di MTV Italia. Sempre con Marie li ritroviamo in “Boez, andiamo via”, docu-serie andata in onda su Rai 3. Il singolo Fotografia, uscito a ottobre 2019, riassume questo percorso e anticipa l’uscita del primo album dei Malamore, disponibile su Spotify dallo scorso gennaio. Sono gli autori della colonna sonora dell’evento di Narrative Marketing “La Content Academy Masterclass”. Hanno partecipato alle colonne sonore del backstage del film “Cobra Non È”, regia di Mauro Russo, disponibile su Amazon Prime. Sono Brand Ambassador della valigeria “Ciak Roncato”. Sono stati selezionati per le semifinali del “Premio Buscaglione 2020” che si svolgeranno prossimamente a Torino. Sono i vincitori del contest O.Zone ideato da Piero Pelù.