Puglia Sounds Plus: 5 nuovi avvisi pubblici per sostenere il comparto musicale

Sono disponibili, sul sito pugliasounds.it i primi cinque nuovi avvisi pubblici che rientrano in Puglia Sounds Plus, la nuova linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Un’azione unica in Italia, da 1,5 milioni di euro per il biennio 2020/2021, pensata per accompagnare il rilancio dell’attività di artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti, festival e luoghi di spettacolo incentivando e sostenendo la produzione artistica, la circuitazione musicale in Puglia e in Italia, la programmazione musicale sul territorio regionale e la creazione di un circuito pugliese di luoghi dedicati alla musica dal vivo.

I bandi Puglia Sounds Record 2020/21, Puglia Sounds Producer 2020/21, Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, Puglia Sounds Live Puglia 2020/21 e Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/21, che tengono conto dei suggerimenti espressi da musicisti e operatori musicali pugliesi e sono realizzati nell’ambito del piano straordinario denominato Custodiamo la Cultura con cui la Regione Puglia sta sostenendo le filiere del Turismo e della Cultura, introducono alcune novità rispetto ai precedenti avvisi pubblici Puglia Sounds: dall’acconto del 40% dell’importo finanziato alla semplificazione delle procedure.

“Siamo i primi in Italia a mettere in campo un’azione strutturata per sostenere la musica perché crediamo che la Cultura sia fondamentale per la ripresa del Paese – il commento del presidente Michele Emiliano – Si tratta di un complesso di azioni in grado di rilanciare il comparto e dare un sostegno concreto ai lavoratori della musica pugliesi messi a dura prova dall’emergenza degli ultimi mesi”.

“Finalmente usciamo dall’emergenza e rilanciamo il settore musicale con i primi bandi e un investimento pari a 1,5 milioni di euro tra 2020 e 2021. Sono soddisfatta del lavoro svolto da Puglia Sounds e dagli operatori, che sono stati coinvolti attivamente e hanno fornito indicazioni preziose – dichiara l’assessore Loredana Capone – Diamo continuità al lavoro svolto nel corso di questi anni, lavoro che ha reso il settore musicale pugliese uno dei più apprezzati a livello nazionale ed internazionale. Rilanciamo con maggiore forza il sostegno a lavoratori e imprese musicali con una linea di intervento specifica che si inserisce nella più ampia strategia di rilancio della cultura della nostra regione”.

“I nuovi bandi sono stati accolti in maniera positiva dagli addetti ai lavori e, sono sicuro, imprimeranno una spinta importante al settore – dichiara il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso – abbiamo lavorato di concerto con musicisti e operatori per fornire strumenti in grado di assecondare il più possibile le loro esigenze e uscire da questo periodo così difficile”.

“Pubblichiamo nuovi avvisi pubblici a supporto del sistema musicale pugliese per rispondere concretamente alla crisi del settore. E lo facciamo insieme a musicisti e operatori pugliesi con i quali ci siamo confrontati per ottenere un’azione condivisa e proporre strumenti aderenti alle loro necessità – dichiara il coordinatore artistico di Puglia Sounds/Medimex Cesare Veronico – archiviato con successo Medimex D, in cui abbiamo proposto un calendario fitto di attività professionali e di formazione, adesso concentriamo tutti gli sforzi e le risorse economiche sulla ripresa delle attività dei lavoratori della musica pugliesi”.

Sono disponibili i cinque nuovi bandi a cui seguiranno, appena la situazione sanitaria internazionale lo consentirà, i due bandi Puglia Sounds Export e Puglia Sounds Export – Fiere e Convention Internazionali dedicati alla circuitazione all’estero della musica pugliese. Puglia Sounds Record 2020/21, il bando che dal 2011 ha sostenuto la realizzazione di 264 nuove produzioni discografiche arricchito di alcune novità, prevede una dotazione economica di 234 mila euro per la realizzazione di progetti di produzione, promozione e distribuzione discografica che promuovano il sistema musicale pugliese. Puglia Sounds Producers 2020/21, l’innovativo bando con una dotazione economica di 131 mila euro sostiene e favorisce la realizzazione di produzioni e coproduzioni musicali originali multimediali e multidisciplinari (nazionali ed internazionali) in streaming, senza obbligo di supporto fisico. Puglia Sounds Tour Italia 2020/21 è il nuovo bando con una dotazione economica di 300 mila euro che incentiva la circuitazione in Italia di progetti musicali che diffondano la cultura musicale pugliese mentre Puglia Sounds live Puglia 2020/21 con una dotazione economica di 350 mila euro è il nuovo avviso pubblicato per favore la programmazione musicale sul territorio che supporta operatori, organizzatori di concerti e festival nello sviluppo dell’offerta culturale in Puglia. Infine Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/21 intende realizzare una ricognizione dei luoghi (teatri, club, cinema, laboratori urbani, luoghi di cultura, librerie, club, pub, bar, musei, biblioteche, gallerie d’arte, orti botanici, riserve naturali, etc) al fine di creare un circuito regionale della musica dal vivo.

Tutti gli avvisi pubblici prevedono la realizzazione delle attività nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 15 maggio 2021, la gestione di tutte le fasi - dalla presentazione delle istanza alla rendicontazione - in digitale, per la prima volta l’anticipo del 40% dell’importo finanziato e favoriscono l’attività dei soggetti young e la sostenibilità ambientale dei live (soggetti ammissibili, modalità di partecipazione, scadenze presentazione domande e dettagli disponibili sul sito web pugliasounds.it).