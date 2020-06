Corato, il festival Nota d'Oro non si ferma: il Maestro Vince Tempera presiederà la giuria della finale

Sarà il Maestro Vince Tempera a presiedere la Giuria della Finale della 32esima edizione del festival Nota d'Oro, in programma domenica 26 luglio a Corato (Ba). Il direttore d'orchestra, tra i più noti a livello nazionale, nonché responsabile musicale del circuito nazionale Grandi Festival Italiani di cui fa parte La Nota d'Oro, ascolterà i talenti che saliranno sul palco, grazie alla lungimiranza dell'organizzatore e direttore artistico della manifestazione, Aldo Scaringella, già speaker radiofonico, che è riuscito a mettere in piedi anche l'edizione 2020 nonostante l'emergenza sanitaria. Un festival che porta con sé un passato di successi, con giovani cantanti che hanno calcato le scene per dimostrare il proprio talento e mettersi in gioco davanti a una qualificata giuria. Per 23 anni questo Festival è stato condotto da Pierluigi Auricchio, e il palco ha ospitato numerosi artisti, da Fabio Concato a Silvia Mezzanotte, da Anna Tatangelo a Fabrizio Moro, da Massimo Di Cataldo a Pamela Prati e tanti altri. Appuntamento per il 19 e 24 luglio con le semifinali e per il 26 luglio con il gran finale.