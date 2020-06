Curiamocidimusica: i salentini Malamore si sfidano a colpi di canzoni nel format su Instagram

Saranno i salentini Malamore i protagonisti dell'ultima puntata del format online sul profilo Instagram di Believe (@believemusicitalia), che giovedì 18 giugno alle 18 si sfideranno in una battle a colpi di canzoni contro Stefy (@stefy_evita), nell'ambito del progetto #Curiamocidimusica, il programma di finanziamento per i giovani artisti lanciato da Believe a marzo 2020 all’inizio del periodo di quarantena. Un progetto che sottolinea il valore terapeutico della musica per le persone costrette a rimanere in casa, nato con l’intento di spronare gli artisti a non rinviare le proprie uscite e di continuare a fare musica.

Con questi presupposti è nato il format su Instagram, in 5 puntate trasmesse ogni giovedì: due artisti, a turno, si esibiscono in una battle, con il brano con cui hanno partecipato all’iniziativa e con l’anticipazione di un singolo inedito. «Believe supporta gli artisti indipendenti, anche per l’importanza sociale della musica - dichiara Luca Stante (Managing Director Believe Italia) - Auguro a questi giovani talenti di trovare un posto di spicco nello scenario musicale attuale, tramite la nostra organizzazione, che ha dimostrato in 15 anni di attività di essere la migliore in assoluto per lo sviluppo di carriere artistiche. Un ringraziamento speciale al nostro team che lavora senza rallentamenti in un periodo di pandemia».

Una targa verrà consegnata all’artista che meglio si è distinto nelle 5 esibizioni che andranno online, ed è messa a disposizione da Lundbeck Italia Spa, attiva in Italia da oltre 25 anni e dedicata a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono con disturbi psichiatrici e neurologici. «Crediamo che attraverso la musica le persone possano aprirsi al dialogo, trasmettere diverse emozioni, anche quelle più profonde e difficilmente comunicabili, superando la paura di non essere comprese, come spesso accade alle persone che vivono con questi disturbi», così l'AD Tiziana Mele. Altro premio in palio è messo a disposizione da EF (Education First): un mese di corso online a tutti i partecipanti e follower dell’iniziativa, e tre mesi di corso al vincitore, come primo trampolino di lancio verso un’esperienza formativa all’estero e una carriera artistica internazionale, per consolidare ancora di più il legame tra la musica e le lingue.