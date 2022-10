Taranto, bus di linea finisce fuori strada: ferito un passeggero

TARANTO - Un bus della linea 16, della municipalizzata Kyma Mobilità-Amat, stasera a Taranto, è uscito fuori strada, mentre percorreva viale Jonio, in direzione San Vito, finendo la sua corsa contro un muro, dopo un pauroso salto di corsia. Privo di guida, ha percorso circa trecento metri prima dello schianto. Fortunatamente in quel momento non c'erano auto che provenivano lungo la corsia invasa. Panico fra i cinque passeggeri a bordo del mezzo, uno dei quali ha riportato ferite lievi. L'autista avrebbe avuto un malore. L'impatto è stato così violento da provocare lo sfondamento del parabrezza. L'autista è stato soccorso dagli operatori del 118 prontamente intervenuti sul posto. Traffico in tilt per alcune ore.