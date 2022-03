Taranto, posti auto ridotti all'osso in via Nitti: tanti i disagi

TARANTO - Ecco la situazione a Taranto in via Nitti, pieno centro, questa mattina. Si contano un centinaio di posti-auto in meno tra potatura alberi e lavori di telefonia insieme. I posti auto nel centro del capoluogo jonico sono già normalmente limitati anche per l’assenza di silos. Tanti i disagi per i cittadini a caccia di un parcheggio. La domanda sorge spontanea nei confronti del Comune: non ci si poteva organizzare meglio e magari prima?