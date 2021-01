Taranto, Guardia Costiera sorprende uomo con 80kg di bianchetto

Nella serata di ieri i militari della Guardia Costiera di Taranto hanno notato dei movimenti sospetti vicino un furgoncino parcheggiato in Piazzale Democrate. Intervenuti sul posto, gli uomini hanno sorpreso a bordo del mezzo 9 vaschette di polistirolo contenenti in totale circa 80 kg di novellame di sarda, meglio conosciuto come “bianchetto” o “faloppa”, pronte a partire per sconosciute ed illegali destinazioni.

La pesca del bianchetto è severamente vietata dall’ordinamento giuridico italiano in quanto gravemente dannosa per l’ecosistema marino. La Guardia Costiera pertanto ha sottoposto a sequestro l’intero quantitativo di prodotto ittico e lo ha prontamente rigettato in mare, elevando contestualmente una sanzione di 4.000 euro nei confronti del soggetto fermato a bordo del veicolo.