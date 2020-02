«A Taranto si continua a morire davvero»: la fiaccolata per i bimbi uccisi dall’inquinamento

TARANTO - Taranto ricorda le piccole vittime dell’inquinamento ambientale con la seconda fiaccolata organizzata da associazioni e comitati tra cui Genitori Tarantini, LiberiAmo Taranto, Peacelink. Migliaia le persone che hanno aderito all'iniziativa e che armati di striscioni e luci hanno percorso, partendo da Piazza Maria Immacolata, tutta Via D’Aquino per arrivare poi in Piazza Garibaldi per il sit in conclusivo, dove si sono sentite le testimonianze e gli appelli di alcuni genitori che hanno perso i loro figli per neoplasie.

La prima, la Fiaccolata degli angeli cui parteciparono oltre 6mila persone, si svolse il 26 febbraio 2019, a un mese dalla scomparsa di Giorgio Di Ponzio, un ragazzo di appena 15 anni, colpevole solo di aver vissuto a Taranto, città in cui i casi di tumore in 10 anni sono raddoppiati.

Quest’anno al ricordo dei piccoli scomparsi a causa dell’inquinamento, si aggiunge anche la denuncia per un’emergenza ambientale e sanitaria ancora irrisolta. «Mentre in tutta Italia si parla di coronavirus, di quarantene e di contagiati, a Taranto si muore davvero e la beffa è che si potrebbe eliminare completamente la causa di questi decessi. I numeri dello studio Sentieri ormai li conosciamo tutti», spiegano gli organizzatori dell'evento.