Migranti, la Ocean Viking arrivata al Porto di Taranto

Ha attraccato al molo san Cataldo del porto di Taranto la nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, per lo sbarco dei 176 migranti soccorsi l'altro ieri in due distinte operazioni ad una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinta, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi, in coordinamento con il Comune, il comando della Polizia locale, l’Autorità portuale, il Comando Marittimo Sud, i Vigili del Fuoco, la Asl, il 118, la Croce rossa, le Associazioni di volontariato e le forze dell’ordine.

PARLAMENTARI LEGA: PUGLIA NON È CAMPO PROFUGHI - «Molti cittadini ci hanno chiesto di venire a vedere cosa succede, lo faremo ogniqualvolta una nave sbarcherà sulla nostra terra, perché la Puglia non può essere il campo profughi di tutta l’Italia e l’Italia non può essere il campo profughi di tutta Europa». Lo ha detto ai giornalisti l’onorevole Rossano Sasso che guida una delegazione di deputati pugliesi della Lega, presenti al porto di Taranto per lo sbarco dalla nave Ocean Viking di 176 migranti, tra cui donne incinte e bambini, soccorsi l’altro ieri in due distinte operazioni ad una quarantina di miglia dalle coste libiche. Le operazioni non sono ancora iniziate ma dovrebbero concludersi in mattinata. Della delegazione della Lega fanno parte anche il segretario della Lega in Puglia, Luigi D’Eramo, l'europarlamentare Massimo Casanova, il senatore Roberto Marti, il deputato Anna Rita Tateo e l’onorevole Gianfranco Chiarelli.

«Siamo qui - ha aggiunto Sasso - semplicemente per esprimere in maniera democratica e pacifica il nostro dissenso a una Ong francese che batte bandiera norvegese che ordina al governo italiano che vuole attraccare e il governo italiano concede il porto di Taranto». «Da oggi - ha concluso Sasso - Taranto deve sapere che potrebbe arrivare ogni giorno una barca. Quello che succede stamattina è la dimostrazione lampante che la maschera donata dalla Merkel a Conte è caduta. L’accordo di Malta non esiste, è un accordo farlocco».

ATTIVISTI: VOGLIAMO DETTAGLI DALLA PREFETTURA - La prefettura di Taranto «è poco trasparente nella gestione delle operazioni di accoglienza: vogliamo sapere dove verranno portati i minori non accompagnati». Lo afferma Enzo Pilò dell’associazione Babele e della campagna #ioaccolgo, che insieme con altri attivisti, cittadini, associazioni e sindacalisti si trova all’ingresso del porto mercantile di Taranto, in occasione dello sbarco dalla nave Ocean Viking di 176 migranti. Al sit-in, il cui simbolo è uno striscione con la scritta «Restiamo umani», partecipano alcune decine di persone, ma oltre ad alcuni assessori comunali solo una piccola delegazione è stata fatta entrare all’interno del molo san Cataldo dove avviene lo sbarco, e questa circostanza è stata oggetto di polemica.

«Vogliamo avere notizie - sottolinea Pilò - su dove verranno portati i minori non accompagnati, perché in occasione degli ultimi due sbarchi sono stati collocati nel Cas per minori che avrebbe dovuto essere chiuso da due anni».

«Siamo qui - ha detto Eva Santoro della Cgil - per testimoniare che c'è un’Italia che vuole continuare ad accogliere, che dice no alla politica dell’odio, della paura, della bugia, un’Italia che si sente vicina a queste persone che oggi stanno scendendo nella speranza di una vita migliore, che hanno passato dei momenti tremendi».