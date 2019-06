Taranto, spari in pieno giorno nella città vecchia: due feriti

Attimi di paura questo pomeriggio a Taranto, in piena città vecchia, nella centralissima Via Duomo: c'è stata una sparatoria poco prima delle 15 tra due individui, e sarebbero entrambi feriti. Sono già sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118. Non si conoscono ancora le cause dell'episodio, che è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi di passanti e turisti. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale SS. Annunziata.

Secondo le prime indiscrezioni, alla base del gesto ci sarebbero delle liti tra vicini di casa.

(foto Todaro)