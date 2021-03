Potenza, protestano sotto Regione commercianti e artigiani Villa d'Agri: «Ristori ridicoli»

POTENZA - Una rappresentanza dell'Associazione commercianti e artigiani di Villa d'Agri (Comart) questa mattina ha protestato sotto la sede della Regione Basilicata e ha chiesto di essere ricevuta dal governatore Vito Bardi per manifestare il proprio disappunto cicca le azioni intraprese relativamente alla gestione emergenziale Covid che di fatto stanno penalizzano le attività dei piccoli commercianti ed artigiani della Val d'Agri.

«La chiusura generalizzata di tutte le attività - spiegano - sta provocando grosse difficoltà economiche soprattutto ai piccoli imprenditori che non avranno più la forza di ripartire. Per questo motivo chiediamo di procedere a chiusure in zone ben definite in base a parametri previsti da protocolli sanitari tali da consentire l'apertura delle attività».

«L'indennizzo riconosciuto della Regione - continuano i soci della Comart - è stata sicuramente un'ottima iniziativa ma le somme moto esigue non consentono alle partite Iva di poter riprendere le attività».

Commercianti e artigiani chiedono l'istituzione di un «fondo che dia un aiuto contributivo a chi ha in forza lavoro del personale subordinato in modo da consentire la salvaguardia dei posti di lavoro, la continuazione delle attività e soprattutto la ripresa nel più breve tempo possibile».