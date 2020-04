Potenza, Pasquetta «presidiata» dalle forze dell'ordine

POTENZA - Una Pasquetta surreale dominata dal silenzio e dal cinguettio degli uccelli. Tutto tranquillo a Potenza durante il lunedì dopo Pasqua. I lucani hanno dimostrato grande autodisciplina. Strade deserte, controlli serrati delle forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia stradale e Polizia locale), pochissimi «furbetti». Parole di elogio sono state rivolte dal prefetto di Potenza, Annunziato Verdè: «I cittadini sono stati disciplinati, li ringrazio per la loro sensibilità e collaborazione»

I controlli delle forze dell'ordine, oltre che a Pasqua, oggi sono stati più capillari, in centro come in periferia, lungo le principali arterie cittadine così come lungo il raccordo autostradale Potenza-Sicignano. Per i pochi automobilisti di passaggio è stato impossibile non incorrere nei posti di blocco che dalle prime luci dell'alba sono proseguiti sino a tardo pomeriggio.