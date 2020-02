Potenza, frontale fra due auto: nessun ferito

Scontro frontale tra due auto in via Emilio Colombo, a Potenza, questa mattina. Nessun ferito ma tanto spavento per gli occupanti, in quanto una delle due autovetture aveva un impianto a metano. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto. La polizia locale dovrà stabilire la dinamica dell'incidente, inoltre sul capoluogo dalle prime ore della giornata sta piovendo copiosamente.

(foto Tony Vece)