Potenza, la Befana «salvata» dai vigili del fuoco distribuisce dolci ai bambini

POTENZA - È stata scelta piazza Don Bosco quest’anno per il tradizionale appuntamento della Befana che i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comune, hanno festeggiato questa mattina. La Befana è stata prima 'salvata' da un incendio simulato, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, e poi ha distribuito caramelle e dolciumi ai bambini. I Vigili del fuoco – spiega l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio, ricordando anche la collaborazione del consigliere Michele Beneventi – rappresentano per tutti noi molto di più del servizio che assicurano quotidianamente alla nostra comunità. Sono coloro grazie ai quali possiamo sentirci al sicuro e nei quali possiamo confidare in tutte quelle situazioni critiche che possono vederci protagonisti. Vivere un momento di svago insieme a loro, ce li mostra più vicini e fa sì che anche i più piccoli possano vederli davvero come preziosi amici - conclude.

Nell'ultima foto il sindaco Mario Guarente, Babbo Natale, la Befana e il direttore regionale del vigili del fuoco della Basilicata, Emanuele Franculli.

(foto Tony Vece)