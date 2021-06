Foggia, i vigili del fuoco hanno una nuova casa: inaugurata la struttura

Inaugurata questa mattina, in via Napoli (al km2+400) con inizio alle ore 10, la nuova sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Foggia. La cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario del Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, on. Carlo Sibilia; del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, pref. Laura Lega; e del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Fabio Dattilo. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha predisposto uno stand dove presentare un foglietto erinnofilo realizzato per l’occasione, insieme a una mostra di monete coniate con le immagini dei Vigili del Fuoco. Anche i cittadini hanno avuto accesso al piazzale antistante la sede ove si svolgerà l’inaugurazione ed assistervi, anche se in numero limitato, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

Se pure in un periodo assai difficile per il nostro Paese, che solo in questi giorni sembra intravedere la speranza di uscire da un’emergenza di carattere sanitario senza precedenti, il Comando di Foggia, a partire dal 15 luglio 2020 ha preso in gestione dal Demanio il sito della nuova sede centrale in Via Napoli al km 2+400. L’area sul quale si estende il nuovo compendio è di circa mq. 38.000, è ubicata in margine alla S.S. 90 Foggia-Napoli, a circa 800 m dalla SS 16. La costruzione della nuova sede del Comando di Foggia rientrava nel programma straordinario pluriennale per il triennio 2002/2004 delle opere pubbliche. Nel 2005 venne approvato il primo progetto esecutivo, nel 2008 fu appaltata l’opera ed ebbero inizio i lavori. Nel 2014, a seguito del dichiarato fallimento della ditta esecutrice dei lavori, si giunse alla sospensione totale di tutte le attività. Dopo l’abbandono del cantiere all’interno dello stesso si verificarono furti e danneggiamenti, nidificazione di roditori e volatili all’interno dei locali, nei cavedi e nei controsoffitti. Per il completamento dell’opera il cantiere venne consegnato alla nuova impresa aggiudicataria in data 02.11.2017 e, comunque, in data 15.07.2020 lo stabile è stato dato in affidamento provvisorio al Dipartimento dei Vigili del Fuoco a seguito del completamento di tutti i fabbricati e la parziale realizzazione dell’area esterna.

Il compendio si compone di due corpi di fabbrica: l’edifico principale destinato ad uffici, camerate, servizi logistici e alloggio di servizio del Comandante, e l’edificio retrostante destinato ad autorimessa e “castello di manovra”. Oltre a tali corpi di fabbrica vi è un piccolo manufatto destinato a centrali tecnologiche. La conformazione architettonica del fabbricato principale è organizzata a ferro di cavallo con il corpo centrale a tre piani fuori terra e le due ali laterali a due piani fuori terra. L’autorimessa è costituita da un volume a forma rettangolare, ad un solo piano fuori terra, e copertura piana. Al centro del corpo autorimessa vi è “il castello di manovra”, a pianta rettangolare, con cinque piani fuori terra. Nell’area, completamente recintata, è stata prevista la sistemazione di spazi a verde, spazi pavimentati per la viabilità e per il parcheggio di autovetture; un’area è stata destinata all’impianto di distribuzione carburante e in prossimità di questa vi è lo spazio per il lavaggio degli automezzi.