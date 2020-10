Bari, manifestazione anti-chiusura locali

BARI - Poche decine di persone si sono radunate dopo le 23 in piazza del Ferrarese a Bari vecchia per partecipare ad una manifestazione convocata su Facebook contro le misure anti Covid e in particolare le chiusure anticipate delle attività di ristorazione.

Il gruppo ha atteso nella piazza, che è una di quelle molto frequentate di sera e dove è stato istituito dal sindaco il divieto stazionamento a partire dalle 21, e poi si è mosso verso il palazzo della Prefettura e il vicino palazzo del Comune seguito a distanza dalle forze dell’ordine.