Bari, Babbo Natale sfilano 30 Km in moto per l'ambiente e per solidarietà a Raffaele

Decine di Babbi Natale in sella a moto o vespa in giro per la città Un vero e proprio fiume rosso su due ruote che ha attraversato il capoluogo regalando emozioni e momenti di allegria. Si è svolta a Bari la quinta edizione di "Babbo Natale in moto 2019", iniziativa che coniuga la solidarietà ai grandi temi dell’ecologia e dell’economia circolare, evento organizzato dall’associazione Vita in Moto, con la partecipazione di Puglia Respect Biker e molti motoclub della provincia, del Vespa Club Bari, giocond@smile Academy, in collaborazione con Spaccabari. I Babbo Natale, per sensibilizzare in particolar modo i più piccoli,hanno distribuito caramelle e biscotti in cambio di micro rifiuti da riciclare, che saranno utilizzati per la realizzazione di un Presepe a cura degli artigiani di Spaccabari con l’aiuto dei bambini del quartiere murattiano. I Santa Klaus in moto, inoltre, hanno raccolto fondi che andranno a sostegno di Raffaele Carofiglio, giovanissimo ragazzo che necessita di cure costose a causa di un incidente con la moto. La sfilata di circa 30 Km, è partita da Largo 2 giugno e si è conclusa a Largo Giannella.