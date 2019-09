Bari, avanzano i cantieri della Rossani: in arrivo il nuovo parco e Polo Bibliotecario

BARI - Continuano i lavori all'interno dell'ex Palazzina del Comando della Caserma Rossani, destinata a diventare una grande biblioteca, mentre una parte del parco prende forma, a pochi passi dall'estramurale Capruzzi. Due i progetti in corso d'opera che trasformeranno l'area da decenni in stato di abbandono. Stamane il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dall'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, dai progettisti e dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle opere.

Il parco, come già sottolineato la settimana scorsa, ha visto le prime piantumazioni: al momento siamo a circa 70 su 192 previste. Il grande giardino si estenderà per 30mila mq e sarà dotato di skate park, illuminazione, videosorveglianza,a ree fitness e per bambini. I lavori principali, dell'importo di 1,2 milioni di euro, termineranno a fine 2019 mentre dall'inizio del nuovo anno cominceranno quelli per gli arredi, le telecamere e parte dell'impiantistica. Oltre all'accesso di largo Sorrentino e corso Benedetto Croce, sarà realizzato un ingresso su via Giulio Petroni, dopo uno scambio di aree perimetrali con le Forze Armate per consentirne la realizzazione, permetendo così di collegare le due strade senza dover transitare a piedi (o in bici) dall'estramurale.

Più tempo, invece, ci vorrà per il grande cantiere del Polo Bibliotecario regionale che si estenderà su due palazzine, i cui lavori sono a circa il 35% degli interventi previsti: "Siamo a buon punto - spiega Decaro - e contiamo di terminare l'opera per fine 2020. Sarà la più grand Public Library del Mezzogiorno. I cantieri termiranno a fine 2020, Gli oeprai hanno finito i lavori di demolizione e ripulitura delle strutture e ora si stanno realizzando i soffitti". E proprio mentre si interveniva per riparare quello della stanza del Generale, c'è stata una sorpresa: gli operai hanno rinvenuto una volta con una pregevole carpenteria di legno. L'opera sarà recuperata, così come buona parte dei pavimenti in pregiate cementine. Gli operai hanno provveduto anche a realizzare nuovi vani scale e un nuovo soppalco per aumentare di 500 mq la superficie utilizzabile per complessiivi 5000 mq. L'opera, dal costo di circa 10 milioni di euro, consentirà di ospitare la biblioteca Teca del Mediterraneo, l'Istituto Ipsaic e la Mediateca Regionale.