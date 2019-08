Putignano, mitra, fucili e pistola: è uno del commando del portavalori?

Un 45anne di Putignano con precedenti penali, Luigi Campanella, è stato arrestato dai Carabinieri perchè accusato di detenzione illegali di armi clandestine e munizioni, nonchè ricettazione in concorso con altre persone per il momento ignote.

L'arresto dell'uomo è scaturito nell'ambito delle indagini dopo la tentata rapina a un portavalori dell’istituto “IVRI” avvenuta lunedì scorso durante la quale un malvivente sparò alcuni colpi con un kalashnikov: nel corso di una delle perquisizioni, grazie anche all'intervento di una unità cinofila, i militari hanno trovato in un terreno di pertinenza dell'abitazione del Campanelli, una busta di colore nero contenente un fucile d’assalto AK-47 “Kalashnikov” di fabbricazione cinese, completo di baionetta, caricatore e 26 cartucce calibro 7.62; un fucile doppietta a canne mozze con due cartucce;

una pistola semiautomatica modificata cal. 7,65, con caricatore e 4 proiettili.

Le armi verranno successivamente analizzate; molto importante saranno gli accertamenti balistici che effettueranno gli esperti del Ris di Roma, al fine di constatare l’eventuale utilizzo in passato e quindi anche nella tentata rapina di lunedì; in quella circostanza, come detto, uno dei tre malviventi esplose in aria tre colpi con il Kalashnikov che imbracciava.

Campanelli è stato rinchiuso in carcere a Bari.