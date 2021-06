Casarano, le immagini del salvataggio del gatto precipitato in una cisterna

Lecce - Sono stati i vigili del fuoco del Reparto Speleo Alpino Fluviale, in supporto ai colleghi di Gallipoli, a recuperare a Casarano il gatto precipitato accidentalmente in una cisterna per la raccolta delle acqua, profonda circa 15 metri. L’intervento si è rivelato piuttosto complicato anche in virtù della ristrettezza dell’imbocco della cisterna. Dopo aver effettuato le verifiche di rito per accertarsi della respirabilità dell’aria nell’ambiente confinato, sono riusciti a penetrare nel manufatto, recuperare il gatto e riconsegnarlo ai proprietari.