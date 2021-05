Oversound Festival: la Puglia riparte dalla musica con una rassegna itinerante

La grande musica torna in Puglia anche per l'estate 2021, grazie all'Oversound Music Festival, nuova iniziativa dell'agenzia M&P Company e dell'etichetta Vulkano Concerti. Una serie di appuntamenti anche in altre regioni d'Italia con cultura, intrattenimento e turismo, e che avranno come protagonisti, tra gli altri, Piero Pelù, Antonello Venditti, Francesco De Gregori.

«Dopo questa lunga pausa – spiega Salvatore Pagano della M&P Company – intendiamo far ripartire alla grande il settore. Vogliamo dar vita a un contenitore di prestigio a livello artistico, come accade già in altre parti d’Europa. Il fine è quello di generare turismo, portando gente da tutto il paese e non solo a passare le proprie vacanze da noi, in base anche al programma di eventi che presenteremo».

In cantiere già dal 2019, ma fermato per via della pandemia, l’edizione 2021 dell’Oversound sarà di presentazione. Proprio per questo motivo non sarà svolta in unico posto, ma sono state scelte più location, tra cui Piazza Libertini a Lecce, per dare la possibilità di partecipare a più gente senza creare particolari assembramenti. In ognuna la capienza massima sarà di 1000 persone.

«Abbiamo scelto di essere itineranti per mantenere sempre alto il profilo della sicurezza e allo stesso tempo, dare lavoro a più persone. L’attenzione a contrastare il virus sarà sempre massima e non vogliamo creare situazioni difficili. L’edizione del prossimo anno sarà in un luogo unico e ci sarà la possibilità di comprare pacchetti di biglietti, così come accade in altri progetti ai quali ci ispiriamo», continua Pagano.

Ma passiamo ai nomi: Piero Pelù si esibirà il 18 luglio nella Banchina San Domenico di Molfetta (Ba). Il noto rocker, voce intramontabile dei Litfiba sarà impegnato con una data del suo “Gigante live tour”, con il quale porterà in giro per l’Italia i brani del suo ultimo album. Anche Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno confermato la loro presenza a Lecce. Il programma artistico sarà completato e ufficializzato nel corso delle prossime settimane, si esibiranno sia importanti nomi della musica italiana che importanti artisti che vanno 'oltre il suono', così come indica il nome stesso della rassegna, in modo da diventare punto di riferimento culturale e turistico nell’intero Sud Italia.