Gira l'Italia a piedi per la Sclerosi Tuberosa: tappa a Taranto per l'atleta Brusamento

Ha fatto tappa a Taranto oggi Elio Brusamento, 68enne di Padova, alpino ed atleta, che ha deciso di girare a piedi l’Italia per sensibilizzare alla ricerca sulla Sclerosi tuberosa (St). Nel corso di un incontro nella parrocchia Santo Spirito, a cui hanno partecipato il parroco don Martino Mastrovito e l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli, lo stesso Brusamento ha spiegato che la sclerosi tuberosa «è una malattia genetica rara, che provoca tumori benigni multipli in diversi organi, tra cui sistema nervoso centrale, cuore, reni, polmoni, occhi, cute. E’ la principale causa genetica di epilessia e disabilità intellettive». Dopo essersi imbattuto nel dolore di un suo amico affetto da questa malattia, Brusamento ha deciso di promuovere questa campagna di sensibilizzazione presso le pubbliche amministrazioni. «Benché siano stati fatti importanti progressi clinici e genetici - osserva l’assessore Ficocelli - la Sclerosi tuberosa è attualmente senza cura: si possono trattare alcuni sintomi, ma non si può prevedere l’evoluzione della malattia e delle sue manifestazioni. La speranza è affidata alla ricerca e l'Amministrazione Melucci - conclude l’assessore - intende proseguire il cammino accanto ad Elio Brusamento sostenendo la sua azione presso l’Associazione Sclerosi Tuberosa APS che opera a livello nazionale finanzia la ricerca scientifica e realizza progetti a sostegno dei malati e delle loro famiglie».