Bari aspetta Laura Pausini e Biagio Antonacci: svelata la scaletta del concerto

L'attesa sta per finire: manca davvero poco a mercoledì 26 giugno 2019, data in cui comincerà il tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che partirà proprio dalla Puglia, dal San Nicola di Bari. I due cantanti, impegnati giorno dopo giorno nelle prove dello spettacolo, che si preannuncia davvero memorabile, hanno condiviso con i fan ogni momento della preparazione dello show, compreso un megaraduno con i due fan club insieme a Roma. E poco fa sul suo profilo Instagram Laura Pausini ha condiviso la scaletta del concerto: ben 33 canzoni (2 medley) per ripercorrere le due straordinarie carriere. Appuntamento a mercoledì 26!