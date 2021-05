San Mauro Forte: il trattore si ribalta e lo investe, 49enne muore sul lavoro

Ancora un morto sul lavoro. Un uomo di 49 anni, Armando Rocco Mita, è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di San Mauro Forte (Matera), in contrada «Salice». L’uomo era alla guida di un trattore: stava lavorando in un terreno situato in un’area collinare: all’improvviso - secondo la prima ricostruzione dell’incidente - il trattore si è ribalta e ha investito il

49enne, che è morto all’istante. Sono intervenuti il personale del pronto soccorso del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Anna Franca Ventricelli, sta coordinando i primi atti dell’inchiesta sulla morte di un uomo di 49 anni, avvenuta stamani, nelle campagne di San Mauro Forte (Matera), a causa del ribaltamento di un trattore.

La vittima stava lavorando su un terreno di proprietà di un’altra persona. Secondo i primi riscontri, il trattore cingolato avrebbe urtato un ostacolo - forse un tombino - che ne ha causato il ribaltamento.