Di Maio a Matera per sostenere candidato sindaco Bennardi

È stato ieri sera a Matera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Domenico Bennardi. L'appuntamento in serata, alle 21.30, in piazza Vittorio Veneto, con mascherine e sedute distanziate. Tra i tanti temi affrontati, quello delle grandi infrastrutture, e Di Maio ha ribadito la disponibilità al dialogo con l'opposizione.

(foto Genovese)