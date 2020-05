Matera, torna la febbre del sabato sera: due incidenti in città

La febbre del sabato sera è tornata a salire. Nelle immagini, un incidente avvenuto sulla collina di Timmari. Intorno a mezzanotte un’automobile, per ragioni in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero. Due i feriti, uno in modo grave.

Altro incidente all’alba di domenica, intorno alle 4. Un’utilitaria si è schiantata contro la sede di via Lucana in cui si vendevono telefonini. L’impatto a svegliato gli inquilini delle residenze che si affacciano sulla strada. In entrambi i casi, gran lavoro per i carri attrezzi dei fratelli Lascaro.

(foto Genovese)