Matera, Primo maggio da Coronavirus: dai runner agli anziani...a distanza sulle panchine

Da qualche runner molto ravvicinato agli anziani seduti sulle panchine a distanza di sicurezza, alla consegna a domicilio, per finire alla Terrazza sui Sassi: nel fotoracconto di Antonio Genovese, la mattinata del Primo Maggio a Matera nel pieno del coronavirus. In altri tempi, queste immagini avrebbero raccontato della ex capitale della cultura invasa da turisti. Un appuntamento... rimandato.