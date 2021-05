Porto Cesareo, da lunedì pulizie sulla costa

Lecce - La costa si rifà il look. Inizia domani a Porto Cesareo, il servizio di selezione, raccolta, trasporto e di smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati lungo la costa ed in particolare nelle aree retro dunali. Un servizio possibile grazie ad un finanziamento regionale di circa 110.000 euro a cui, tramite apposito bando, Porto Cesareo ha partecipato nel 2019. Parte di questo finanziamento è stato già utilizzato nel 2020, mentre quest'anno l'amministrazione ha chiesto e ottenuto di utilizzare l'avanzo di gara che corrisponde a circa 61.000 euro per le stesse finalità.