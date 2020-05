Ancora droga nel basso Salento: cc sequestrano eroina, cocaina e marijuana, 4 arresti

Grande lavoro in queste ore per i carabinieri salentini. I militari di Racale (Le) hanno arrestato un uomo di 49 anni, R.G., perché aveva in casa 35 grammi di eroina (trovata nel pozzetto fognario - aveva tentato di mandarla giù con lo sciacquone del gabinetto), un bilancino di precisione, e 665 euro in contanti. Si trova ai domiciliari.

I carabinieri di Matino (Le) hanno invece arrestato R.G., classe '70, e P.A., classe '71, sorpresi mentre si stavano scambiando un panetto da oltre un chilo di marijuana. Nell'auto c'era un altro panetto con altri 3,5 grammi della stessa sostanza. Anche loro si trovano ai domiciliari.

Sempre a Racale (Le) i carabinieri hanno arrestato F.W.G. che aveva 2,9 grammi di cocaina in macchina, altri 9 grammi in casa, insieme a 2,8 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Si trova ai domiciliari.