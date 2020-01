Vandali in azione a Lizzanello: pupi del presepe in piazza sfregiati

Vandali in azione a Lizzanello (Le), dove ignoti hanno sfregiato la notte scorse le statue del presepe in piazza della Libertà. A darne notizia il sindaco della città, Fulvio Pedone, che ha scritto un duro post sui social:

«È giunta l’ora che la nostra comunità si liberi dai troppo ricorrenti fenomeni di vandalismo.

Abbiamo tutti necessita’ di fare un “mea culpa” come genitori per quanto è accaduto la notte scorsa al nostro bel presepe in Piazza della Libertà.

Dobbiamo sforzarci di capire perché mai la gioia, la festa possa giungere a manifestarsi in modo così oltraggioso e sacrilego.

Un tempo la notte di capodanno a Lizzanello si distruggevano le panchine della villa, si decapitava la statua di Cosimo De Giorgi ... non vorrei che per qualcuno il vandalismo fosse un gesto eroico, un atteggiamento che si tramanda al pari delle imprese goliardiche.

Il vandalismo non è goliardia, il vandalismo è una becera espressione di inadeguatezza, il vandalismo è fallimento, il vandalismo è sconfitta.

Reagiamo come comunità a questa recrudescenza, denunziamo chi è stato, facciamo in modo che da domani gli atti vandalici non siano più trofei da ostentare e tramandare, ma vergogna e sporcizia per l’anima.

Isoliamo questa gentaglia!»