Lecce, vandali nel presepe di Piazza Duomo: pupi mutilati e imbrattati

Anche quest'anno non c'è pace per il presepe in piazza Duomo a Lecce. Già lo scorso anno nel mirino era finito il cantiere in cui si stava allestendo la Natività, che fu imbrattato con scritte oltraggiose nei confronti delle forze dell'ordine. Questa volta i vandali hanno preso come bersaglio proprio le statue del presepe stesso, scarabocchiate e mutilate (uno dei Re Magi ha perso le mani). Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i teppisti all'opera, che si sono anche scattati selfie sul luogo del misfatto. È caccia ai responsabili.