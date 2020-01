Bari, nuovi seggiolini in arrivo nello stadio San Nicola

BARI - Si è tenuto questa mattina l’incontro tra i rappresentanti del Comune di Bari, la Ssc Bari calcio, e la ditta esecutrice per definire il cronoprogramma dei lavori che porteranno alla sostituzione dei seggiolini nei settori Tribuna est superiore, Tribuna est inferiore e Tribuna ovest superiore dello stadio San Nicola. Lo comunica l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli.

Gli interventi, che costeranno circa 700mila euro, inizieranno lunedì prossimo, 27 gennaio, dalla Tribuna est superiore, con la rimozione dei vecchi seggiolini, il contestuale ripristino dei giunti in cemento armato e dei gradoni che dovessero presentare segni di degrado, e il successivo ancoraggio e montaggio dei nuovi seggiolini. Si stima che i lavori sulla Tribuna est superiore, che conta 7.660 seggiolini, saranno ultimati in un mese circa, periodo durante il quale la tribuna sarà chiusa al pubblico.

A seguire, la ditta incaricata procederà con gli interventi sulla Tribuna est inferiore (6.363 seggiolini), che verosimilmente sarà chiusa al pubblico fino al 24 marzo, per poi passare alla Tribuna ovest superiore (7.188 seggiolini), dove gli interventi dovrebbero terminare entro la terza settimana di aprile.

«I nuovi seggiolini - sottolinea Petruzzelli - saranno tutti bianchi e rossi, come richiesto dai tifosi, montati secondo un effetto a gradiente che vedrà la colorazione rossa concentrarsi nella parte superiore delle tribune per poi digradare verso il bianco nella zona bassa». «Questa soluzione, che appare quasi come un effetto puntinato - conclude - non solo enfatizzerà la tridimensionalità delle due tribune ma renderà anche meno evidente la differenza con i settori che manterranno i vecchi seggiolini e, soprattutto, resisterà meglio all’inevitabile perdita di colore determinata dal sole e dalle intemperie».