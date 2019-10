Con due reti il Bari affonda il Catanzaro: rivedi le immagini più belle del match

Con i due gol di Awua al 13' e di Antenucci al 61' il Bari ha sconfitto anche il Catanzaro, nella partita valida per l'11esima giornata del girone C di Lega Pro e che si è disputata ieri sera allo stadio San Nicola. Ecco tutte le foto per rivivere il match che ha visto trionfare gli uomini di Vivarini. Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 27 ottobre in trasferta a Catania, alle 15.

(foto Luca Turi)