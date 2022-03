Gatti a spasso negli ospedali di Lecce e Gallipoli

Gallipoli - I gatti trovano rifugio nel pronto soccorso dell'Ospedale di " primo livello" di Gallipoli. Il caso è stato segnalato dalla Cisal Sanità. E non sarebbe un episodio isolato. Così come non sarebbe una novità la visita dei randagi anche al Vito Fazzi di Lecce.

«A quanto ci hanno riferito - fanno sapere da Cisal Sanità - non è la prima volta che il personale assiste a tali irruzioni». I gatti - parliamo del pronto soccorso di Gallipoli - riuscirebbero a intrufolarsi tra soffitto e controsoffitto, causando anche la caduta dei pannelli. «Come potete ben capire - dicono dalla Cisal sanità- queste cose non possono e non devono succedere, ma nello specifico del pronto soccorso questa è la terza volta che accade».

Già inviata una lettera ai responsabili per cercare di trovare una soluzione: «Chiediamo lumi - si fa sapere - al direttore medico e amministrativo del Presidio e quali siano le iniziative che dovranno essere necessariamente ed urgentemente prese, per la sicurezza dei pazienti in primis e poi per il decoro dell'Istituzione».

La direzione sanitaria ha fatto sapere che a breve saranno adottate tutte le iniziative necessarie affinchè non si ripetano altre «intrusioni».

Ma le presenze feline sarebbero la regola anche al Vito Fazzi di Lecce. La segnalazione, stavolta, è di un gruppo privato di Facebook. I gatti - sarà stato il troppo freddo di queste ultime settimane - hanno trovato un riparo sicuro tra le scale che conducono ai vari reparti.