Olimpiadi di Tokyo, pugliese conquista la finale nel taekwondo

TOKYO - Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila, atleta di Mesagne in provincia di Brindisi, si è infatti qualificato alla finale per l’oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi. Dell’Aquila combatterà ora alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane