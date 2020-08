Liste, derby rosa nel Pd: sfida Decaro-Emiliano

La doppia preferenza di genere è ormai un dato di fatto nella campagna elettorale pugliese e nei vari partiti si vanno freneticamente definendo le prime alleanze uomo-donna per consolidare posizioni in vista di una possibile elezione in consiglio regionale. Lo scambio di preferenze tra big garantirebbe infatti un risultato potenzialmente ben più rilevante di quello che poteva arrivare con una corsa individuale.

Questa nuova partita nella partita apre nuovi scenari all’interno del Pd, soprattutto in provincia di Bari, dove la lista sarà molto competitiva: sono candidati, infatti, il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, l’assessore ai Trasporti Gianni Giannini, il consigliere regionale uscente Anita Maurodinoia, l’esponente dell’area Decaro Francesco Paolicelli e il consigliere politico del governatore Michele Emiliano, Domenico De Santis. In più l’area che si riconosce nel segretario regionale, il deputato Marco Lacarra, metterà in pista l’assessore del comune di Mola, Lucia Parchitelli. E proprio dai primi accordi emerge un derby davvero all’ultimo voto tra emilianisti e decariani (in alleanza con l’area Lacarra): il primo patto prevede una intesa tra la Maurodinoia (chiamata «Lady preferenze», nonché leader del movimento Sud al centro) e De Santis («sono alleato in primis con i pugliesi»), molto attivo in tutte le più importanti vertenze occupazionali della Regione; sul fronte opposto si va profilando l’alleanza tra Paolicelli e la lacarriana Parchitelli. Con i sondaggi che danno il Pd nella provincia di Bari oltre il 20%, potrebbero scattare almeno due seggi.

Anche nelle altre coalizioni saranno determinanti per le elezioni dei consiglieri gli accordi uomo-donna tra i candidati. Nel M5S ci sono le consigliere uscenti Antonella Laricchia (Bari), Rosa Barone (Foggia) e Grazia Di Bari (Bat), in Forza Italia l’uscente è Francesca Franzoso, eletta nel Tarantino. La Lega rimetterà in campo le due candidate delle europee la barese Antonella Lella (6.454) e la brindisina Ilaria Antelmi (1970 preferenze), mentre Fratelli d’Italia ha nel Brindisino Angela Carluccio (ex sindaco del capoluogo) e nella Bat Stella Mele, consigliere comunale di Barletta.

Nel centrosinistra punta molto sulle candidate-donne Italia in Comune che schiera Grazia De Sario, ex consigliere comunale 5S a Barletta, già portavoce del movimento Arcipelago delle Sardine in Puglia, Mariagrazia Cinquepalmi di Trani, Anna Lillo di Altamura, la barese Annamaria Carella, presidente regionale della Federazione italiana dei Teatri amatoriali, Anna Maria Longo, già assessore comunale a Gioia del Colle, Angelica Longo architetto ambientalista di San Vito dei Normanni.