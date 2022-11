Elicottero caduto, proclamato lutto regionale. Alle Isole Tremiti un corteo per ricordare le 7 vittime

ISOLE TREMITI - Un corteo partito da piazza Pertini, che ha prima costeggiato la chiesa e poi raggiunto la postazione del 118 e l'eliporto per deporre due corone a ricordo delle vittime della tragedia dell'elicottero caduto sabato scorso ad Apricena. Così la popolazione delle Isole Tremiti ha voluto rendere omaggio alle sette persone che hanno perso la vita nella tragedia. Seguiti da un'ambulanza e sovrastati dall'arrivo dell'elicottero di linea. «Ci sentiamo soli ma felici di ricordare sette amici che, per motivi diversi, hanno voluto bene alla nostra Terra. Non li dimenticheremo perché una sola giornata di lutto cittadino non basta», si legge sui social.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con decreto odierno, ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell’incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre nei pressi di Apricena, disponendo l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della Regione. Lo rende noto un comunicato della Regione in cui è precisato che «il lutto regionale è proclamato su tutto il territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime».

Foto Adelmo Sorci

La riunione del Consiglio regionale pugliese convocata per domani è stata rinviata a mercoledì 9 novembre per il lutto regionale proclamato dal presidente della Regione, Michele Emiliano, per commemorare le vittime dell’incidente aereo avvenuto ad Apricena e per «consentire la partecipazione dei consiglieri alla cerimonia funebre». Lo rende noto la Regione.