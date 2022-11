A Fasano l'estremo saluto all'ex manager Franco Tatò

FASANO - Si sono tenuti alle 16.30 nella chiesa di San Francesco da Paola i funerali di Franco Tatò, il 90enne ex manager deceduto mercoledì sera nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento endocardico.

Tatò, nato a Lodi ma di famiglia originaria di Barletta, aveva scelto da tempo di trasferirsi in una splendida tenuta a Torre Spaccata, nel territorio fasanese, insieme alla moglie Sonia Raule e alla figlia Carolina. A quanto si apprende, Tatò era giunto nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ed è morto poco dopo il ricovero.

Due anni fa, nel settembre 2020, in seguito ad una caduta nella masseria, aveva battuto la testa ed era stato ricoverato in gravi condizioni per qualche tempo, per poi essere dimesso.

La cerimonia funebre è stata presieduta da don Vito Palmisano.