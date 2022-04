Martina Franca, fioccano le multe contro gli incivili che abbandonano i rifiuti

TARANTO - Fioccano verbali e sanzioni nei primi tre mesi del 2022. Continua senza sosta l’azione di contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne da parte del Comune di Martina Franca, grazie al lavoro della Polizia Locale e in sinergia con gli ispettori ambientali della ditta Monteco.

I NUMERI DEL NEI PRIMI TRE MESI DEL 2022

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il nucleo della Polizia Locale che si occupa di vigilanza edile e ambientale, ha elevato complessivamente 152 verbali amministrativi, 94 dei quali a seguito di report dell’ispettore ambientale e 57 grazie alle immagini registrate dalle video trappole collocate in diversi punti dell’agro. Inoltre, 37 automobilisti sorpresi dalle video trappole a lanciare i sacchetti di immondizia dal finestrino dell’auto in movimento sono stati multati anche per violazione delle norme del Codice della strada, oltre che per l’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Le violazioni sono state punite con sanzioni che vanno da un minimo di 80 euro ad un massimo di 1.200 euro.

LE SANZIONI NEL 2021

Lo scorso anno, lo stesso nucleo della Polizia Locale aveva elevato a Martina Franca, nell’arco dei 12 mesi, 533 verbali amministrativi per abbandono di rifiuti.

COSA SI FARÀ

L’azione di contrasto dell’abbandono dei rifiuti continua ininterrottamente e con ulteriore incisività per evitare che cumuli di rifiuti deturpino la bellezza dell’agro di Martina, soprattutto con l'arrivo della primavera, e inquinino l’ambiente con sostanze spesso nocive. Gli ispettori ambientali sono quotidianamente impegnati nel lavoro di prevenzione nei confronti dei cittadini ma anche di vigilanza, controllo e accertamento tecnico per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze dirigenziali e sindacali relative al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.