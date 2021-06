Tragedia a Volturara Appula: tir si scontra con un furgoncino, c'è una vittima

Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina all'alba sulla SS17, a pochi chilometri da Volturara Appula (Fg), dove un tir è entrato in collisione con un furgoncino. I due mezzi provenivano da sensi di marcia opposti, su un rettilineo: il tir che trasportava grano ha colpito in pieno l'altro mezzo. Il conducente del furgoncino è morto sul colpo: oltre al 118 sul posto anche i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine indagano per stabilire la dinamica della tragedia.