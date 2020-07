Foggia, auto fuori strada sulla statale 90: muore automobilista

FOGGIA - Sangue sull'asfalto, lamiere contorte ed un silenzio innaturale. Tragedia, oggi pomeriggio sulla Statale 90, nel tratto che collega Foggia ad Orsara. Un'auto, una Fiat «Stilo», per cause ancora poco chiare, è uscita di strada, schiantandosi prima contro un muro di cinta di un terreno laterale e, subito dopo, ribaltandosi. Ad avere la peggio è stato il conducente che, sbalzato fuori dall'abitacolo, è morto sul colpo.

Sul posto oltre a polizia e carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118 ma, come detto, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

Accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dell'incidente e capire come mai l'auto sia all'improvviso uscita di strada.