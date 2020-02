Foggia, scontro tra auto e trattore: due feriti in codice rosso

Un'auto e un trattore si sono scontrati questa mattina a Foggia, sulla Statale 16, all'altezza della zona industriale. L'impatto è stato molto violento e ci sono due feriti che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia per i rilievi. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, che ha provocato gravi rallentamenti al traffico e code.

(foto Maizzi)