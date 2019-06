Uguale salario per tutti: a Foggia sfilano braccianti italiani ed extracomunitari

Uguale lavoro e uguale salario per tutti: ecco cosa richiedono centinaia di braccianti e lavoratori agricoli, italiani ed extracomunitari, che da questa mattina alle 10 stanno sfilando per le vie di Foggia per protestare. La manifestazione è stata convocata dal sindacalista di Usb, Aboubakar Soumahoro.

(foto Maizzi)