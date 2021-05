Maturandi felici e contenti di essere vaccinati

Visi sorridenti e tanta voglia di vaccinarsi. Questo e tanto durante lo speciale momento «Notte prima degli esami» con le prime vaccinazioni dei maturandi.

ASL BARI

Con l’avvio oggi della campagna vaccinale per gli studenti maturandi, nelle foto di Luca Turi, e dopo i target per le categorie più a rischio, in termini di età e fragilità, continua il percorso di copertura di vaccinazione della Asl di Bari dell’intera popolazione. Arrivando, per la prima volta, direttamente ai più giovani. In settimana è prevista la conclusione della vaccinazione per i 9mila studenti che devono affrontare gli esami di maturità. La Asl è in contatto con gli istituti scolastici per la parte logistica: per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore o tutore per sottoporsi a vaccinazione.

ASL BRINDISI

Al via anche nella Asl di Brindisi le vaccinazioni per i maturandi. Sono circa 1500 le vaccinazioni in programma nella giornata di oggi, 30 maggio, per studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della provincia. Dalle 18 alle 22 saranno aperti i centri di Brindisi (Bozzano), Ceglie Messapica (Palazzetto dello sport), Fasano (Conforama), Ostuni (Palazzetto dello sport).

Le prime scuole coinvolte: Istituto Majorana e Liceo Marzolla di Brindisi, Istituto comprensivo Agostinelli di Ceglie, Liceo Ribezzo di Francavilla Fontana, Liceo Da Vinci e Istituto Salvemini di Fasano, Liceo Don Quirico Punzi di Cisternino, Istituto tecnico Pantanelli-Monnet e Liceo Pepe-Calamo di Ostuni.

I ragazzi e le ragazze vengono convocati con chiamata attiva tramite la scuola. Nei prossimi giorni le somministrazioni proseguiranno per gli altri maturandi. Il totale complessivo è di circa 4.000 studenti in provincia di Brindisi.

ASL BT

Al via anche nella Asl Bt la vaccinazione dei maturandi. In mattinata sono stati vaccinati studenti di Andria e di Minervino, mentre nel pomeriggio le vaccinazioni degli studenti sono proseguite a Barletta e Trani.

ASL FOGGIA

Procede a ritmo serrato la campagna vaccinale in provincia di Foggia. Hanno preso il via, oggi, le sedute vaccinali per i maturandi, organizzate dalla ASL Foggia, d'intesa con i dirigenti scolastici. In programma, da questo pomeriggio, la vaccinazione di 996 maturandi. Procede, nel frattempo, la programmazione delle prossime sedute, in modo da concludere a breve tutta la platea dei maturandi.

ASL LECCE

Al via oggi anche in ASL Lecce la vaccinazione di ragazze e ragazzi delle scuole superiori: 540 quelle in programma per questa prima giornata.

ASL TARANTO

All’Asl di Taranto i vaccini continuano con i giovani prossimi alla maturità, presso l’ hub Palaricciardi. Domani tutti gli hub previsti dal cronoprogramma avvieranno la somministrazione vaccini.