Gran Bretagna, parata reale per Elisabetta: ecco Meghan dopo il parto

Meghan Markle con il principe Harry e, sedute di fronte a loro, Kate Middleton e Camilla: una carrozza reale per le celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, con la parata 'Trooping the Colour'. La duchessa di Sussex, sebbene sia ancora dispensata dagli impegni pubblici per la maternità, non poteva mancare in questa occasione: eccola per la sua prima apparizione dalla nascita del figlio Archie Harrison, un mese fa.

Sua Maestà la Regina compie gli anni, quest'anno 93, il 21 aprile, ma Londra la festeggia a giugno con la tradizionale parata militare chiamata "Trooping the Colour" che si tiene dal 1820 il secondo sabato di giugno. La sfarzosa sfilata militare a cavallo inizia a Horse Guards Parade. La Regina passa in rassegna le truppe per poi guidarle fino a Buckingham Palace, attraversando il Mall in carrozza. A sfilare circa 1400 soldati della Guardia reale. Tra i reali presenti anche il principe Carlo e William. Migliaia i cittadini arrivati a Whitehall, nei pressi di St.James Park, per assistere alla cerimonia ufficiale. (Foto Ansa)