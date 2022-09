Brindisi, incendio a Saline di Punta della Contessa: probabile natura dolosa

BRINDISI - Un incendio è divampato oggi pomeriggio nell’area del Parco naturale regionale di Saline di Punta della Contessa, e solo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Provinciale è stato subito domato, riuscendo a contenere i danni. L’allarme è stato lanciato dalla pattuglia della Polizia Provinciale durante la regolare attività di controllo del territorio, è stato dunque possibile individuarlo celermente, tuttavia, hanno riguardato un’area estesa. Sul posto è intervenuto anche il Commissario Capo Cosimo D’Angelo.

La presenza di diversi punti in cui si è sviluppato l’incendio dell’area protetta lascia supporre la natura dolosa dell’incendio. “Voglio pubblicamente ringraziare chi è intervenuto per limitare i danni – dichiara il presidente della Provincia, Antonio Matarrelli –. Gli incendi che si sono sviluppati (due in pochi giorni) hanno determinato gravi danni dal punto di vista faunistico-ambientale difficilmente risanabili in tempi brevi e questo desta allarme e preoccupazione. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché segnalino qualsiasi anomalia, ribadendo l’importanza del rispetto della cosa pubblica”.