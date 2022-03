Auto distrugge copertura di un pozzo e «vola» nelle campagne: conducente soccorsa

Un volo di quasi 40 metri per finire la corsa, dalla strada che stava percorrendo, in aperta campagna mentre era alla guida della sua Ford Fiesta. Paurosa esperienza al volante per una donna brindisina di 44 anni residente a Brindisi. Erano le 14.20 quando al comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è giunta la segnalazione di un incidente lungo la strada provinciale 79 (in contrada Masseriola) che collega il capoluogo alla Frazione di Tuturano.

Sul posto si sono recati la squadra in seconda partenza Comando dei vigili del fuoco, la Polizia locale e una ambulanza del 118. La conducente, immediatamente soccorsa da alcuni passanti è stata consegnata con l’ausilio dei vigili del fuoco al personale del 118.

Sulla dinamica dell'incidente sono a lavoro gli agenti della Polizia locale. Dai primi rilievi è emerso che l'auto prima di terminare la sua corsa nella campagna, ha divelto la copertura di un pozzo che raccoglie le acque fognarie. Un pozzo profondo cinque metri. Dopo aver messo l'autovettura in sicurezza e bonificata la zona interessata dall'incidente stradale, i vigili del fuoco hanno provveduto con l'autogrù alla copertura del pozzo ripristinando la sicurezza dei luoghi.