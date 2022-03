Brindisi, notte di roghi: Bruciati un furgone e due automobili

BRINDISI - Ancora una notte di roghi nel Brindisino. I vigili del fuoco sono stati impegnati in due diversi incendi a disstanza di poche ore. Una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta verso le 22 a San Pietro Vernotico. A finire bruciata è stata una Alfa 147. Le fiamme hanno coinvolto anche un furgone posteggiato vicino. Danni anche alla facciata della palazzina davanti alla quale erano parcheggiati i mezzi: il prospetto è stato annerito dal fumo. Sul posto anche un'autobotte dei pompieri che, appena concluso lo spegnimento e la messa in sicurezza dei luoghi, è stata dirottata su Cellino San Marco, in via Mazzini per l'incendio di un'altra auto. Sul posto anche i carabinieri