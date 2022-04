Un centro culturale al posto di una vecchia fabbrica, "pazza" idea di un gruppo di giovani ad Andria

ANDRIA – Sabato 9 aprile, apre ufficialmente le porte La Fabbrica, il nuovo spazio culturale ed associativo pugliese. La Fabbrica è la storia di un incontro. L’incontro di Alessia, sociologa andriese che ha vissuto per lungo tempo a Parigi, Antoine e Clément, rispettivamente programmatore artistico e artigiano. Dopo aver passato diversi anni a lavorare insieme nell’organizzazione di eventi in giro per l’Europa, tra installazioni artistiche, scenografie e costruzioni, i tre ragazzi decidono di trasferirsi ad Andria per costruire una comunità, far rifiorire la cultura al Sud, per dar vita a La Fabbrica.

Situata nella periferia di Andria, La Fabbrica è un progetto che si è posto l’obiettivo di reinventare una vecchia fabbrica di chiodi di 1300 metri quadri, trasformandola in un terzo luogo culturale e associativo. Ma La Fabbrica é anche il suo concept, un luogo del “fare”: cultura, arte, relazione, dove il pubblico può sentirsi spett-attore. Un progetto nato dal basso, in gran parte autofinanziato e sviluppato attraverso l’autocostruzione praticata sia nella ristrutturazione che nella creazione di nuove strutture. La sfida è stata quella di riuscire a seguire principi ecologici attraverso l’uso di legno, il recupero e il riciclo di ogni tipo di oggetto o materiale, reinventando e donando loro nuova vita e funzione.

Il forte desiderio di creare una comunità e coinvolgere attori del territorio si è concretizzato in maniera decisiva attraverso il lancio del crowdfunding nell'estate del 2021, grazie ad una rete di oltre 250 sostenitori provenienti da tutto il mondo. In seguito i lavori hanno visto il coinvolgimento a tempo pieno dei fondatori e della larga comunità di sostenitori e volontari locali ed internazionali.

Attualmente La Fabbrica è dotata di un Fab-Lab, un atelier di costruzione dove è possibile sperimentare l’autocostruzione e l’artigianeria, un palco, una Barca, dei bagni, una regia, una Capanna Saloon e una Serra all’aperto dove poter custodire le talee e le piante che rinvigoriranno il giardino esterno. La sua architettura e configurazione sarà in continua evoluzione nell’intento di crescere insieme ai suoi attori. Uno spazio per tutti, fatto da tutti, immaginando una programmazione in collaborazione con le associazioni locali, artisti e attori emergenti attraverso residenze artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, esposizioni, workshop, markets, conferenze ed eventi. L’intento è quindi di contribuire all’arricchimento dell’offerta culturale del territorio.

Ad animare la serata inaugurale di sabato 9 aprile, saranno presenti i due musicisti Daria Falco e Bruno Galeone, accompagnati da artisti che hanno dato il loro prezioso contributo in qualità di ospiti del disco “D’accordo”. Si tratta di Gianni Gelao (chalumeau), Davide Chiarelli (percussioni e tamburello) ed Emanuele Coluccia (sassofono) con la partecipazione straordinaria dell’attore Piero Rapanà come voce narrante. Apertura delle porte ore 18h.

