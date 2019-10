Guerra in Siria, la bandiera del popolo Curdo issata al Municipio di Barletta

BARLETTA - La bandiera del popolo curdo è stata issata a Palazzo di città, a Barletta, in segno di solidarietà e vicinanza al popolo curdo e per condannare gli attacchi e i bombardamenti che quella gente sta subendo. Ieri sera in Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno promosso dalla rete Kurdistan Barletta e accolto dal sindaco Cosimo Cannito, «con l’auspicio che le istituzioni internazionali, il governo italiano e la UE - si legge nel documento approvato - intervengano efficacemente sul governo turco per la cessazione degli attacchi indiscriminati e a tutela della popolazione del Rojava e dell’intera Federazione democratica della Siria del nord e del rispetto delle libertà democratiche». Questa sera alle 19.30, in piazza Caduri ci sarà una manifestazione cittadina promossa dalla rete Kurdistan Barletta.